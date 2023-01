Ballano i Queen ai funerali in Chiesa: la donna ha organizzato il flash mob prima di morire

Morta di cancro alla lingua, Sandie Wood, 65 anni, è una delle vittime a cui è stato somministrato sangue contaminato dall'epatite C nel 1977. Prima di chiudere gli occhi, però, la donna ha organizzato i suoi funerali. Così durante la funzione in Chiesa, a Bristol, in Inghilterra, una compagnia di danza ha ballato sulle note di “Another One Bites The Dust” dei Queen. Descritta come una “ribelle” dai suoi amici, l'ex bodybuilder ha convocato la compagnia di ballo The Flaming Feathers per sorprendere tutti. Tra l'altro cinque corpi di ballo avevano declinato la proposta. Lo sconcerto iniziale di parenti e amici è stato superato dalla forza della musica. Complice un intimo amico di Sandie, tutto si è svolto secondo le volontà della defunta.