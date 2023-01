Bambini imparano a usare il kalashnikov: a scuola di guerra in Russia, le future reclute di Putin

Nel territorio di Chabarovsk - Russia Orientale - i bambini hanno tenuto una “master class” sull'addestramento militare: un istruttore spiega come si usa il kalashikov, poi gli alunni svolgono una esercitazione sparando con fucili giocattolo. Un servizio della propaganda di Putin dalla tv russa, ripreso dai social ucraini.

Crescono le preoccupazioni sulla possibilità che la Russia stia pianificando una seconda mobilitazione per una nuova grande offensiva nelle prossime settimane, secondo fonti di Kiev Putin sta per mobilitare altri 500mila reclute per il fronte ucraino.

Ieri il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aveva avvertito a Bruxelles che non bisogna "sottovalutare la Russia", che Putin non ha cambiato i suoi obiettivi e che bisogna prepararsi a una guerra di lunga durata in cui bisognerà continuare a sostenere l'Ucraina: "Stanno mobilitando più truppe, stanno lavorando duramente per acquisire più equipaggiamento, più munizioni, e hanno mostrato la volontà di continuare la guerra anche se devono soffrire davvero. E non vi è alcuna indicazione che il presidente Putin abbia cambiato l'obiettivo generale della sua brutale guerra contro l'Ucraina". Così Stoltenberg.