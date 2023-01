Benedetto XVI: la lunga coda di fedeli in San Pietro - Video

Dalle 9 di questa mattina una folla ordinata di fedeli e pellegrini è in coda per l'omaggio a Ratzinger morto il 31 dicembre. Ci sono diverse generazioni tra le migliaia che si sono messe in fila: giovani, adulti, persone anziane. Laici e religiosi. Sarà possibile rendere omaggio alle spoglie di Joseph Ratzinger fino alla serata di mercoledì.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la camera ardente di Benedetto XVI questa stamattina prima dell'apertura al pubblico. La premier Giorgia Meloni è stata tra le prime personalità a rendere omaggio al Papa Emerito all’interno della Basilica.

La salma di Benedetto XVI rimarrà esposta per tre giorni prima dei suoi funerali, che si terranno il 5 gennaio in Piazza San Pietro. La cerimonia inizierà alle 9:30 e sarà officiata da Papa Francesco.