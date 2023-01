Biden: "Non conosco il contenuto dei documenti top secret"

Il presidente Joe Biden ha dichiarato di essere rimasto “sorpreso” del ritrovamento dei documenti segreti. La scoperta, da parte dei suoi avvocati, è avvenuta nell'ufficio usato durante la sua vicepresidenza dell'amministrazione Obama.

Biden, durante la conferenza stampa congiunta con i leader di Messico e Canada, ha detto ai giornalisti che prende sul serio la questione dei documenti riservati e ha dichiarato di non essere a conoscenza del loro contenuto, sottolineando che lui e il suo team stanno collaborando pienamente con le autorità su quanto accaduto.

Biden ha difeso il modo in cui i suoi avvocati hanno gestito la situazione, informando tempestivamente gli Archivi Nazionali degli Stati Uniti e consegnando i materiali.

“Hanno trovato dei documenti in una scatola in un armadio chiuso a chiave", ha detto. “E non appena si sono resi conto che c'erano diversi documenti riservati hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare: hanno immediatamente chiamato gli Archivi”.