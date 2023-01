Blitz ambientalista a Milano contro il "Dito" di Maurizio Cattelan

Blitz questa mattina a Milano contro il basamento dell'opera di Maurizio Cattelan 'Love', più conosciuta come 'Il Dito". Rivendicata con una nota dagli attivisti di Ultima Generazione che l'hanno condotta in una piazza che considerano "simbolo dello strapotere finanziario". Gli attivisti hanno anche esposto uno striscione. Tre le persone che sono state portate in Questura per il riconoscimento. Ci racconta come sono andate le cose Chiara Rancati