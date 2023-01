Video, missile russo centra una fabbrica di fuochi d'artificio a Kharkiv

I fuochi d'artificio sono esplosi per quasi tre ore nel cielo della città ucraina di Kharkiv. Secondo le informazioni preliminari della polizia, i russi hanno colpito un magazzino con un missile "Smerch". L'impianto ha preso fuoco su un'area di millecinquecento metri quadrati ed i residui delle detonazioni si sono depositati intorno al magazzino per decine di chilometri. Fortunatamente non ci sono state vittime: nell'edificio, al momento del bombardamento non era presente nessuno.