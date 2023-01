Borgo di Pennabilli sepolto dalla neve, oltre 1 metro. Le auto non si riconosco: “Questa è la mia”

Un residente di Cesena è rimasto bloccato a Scavolino, frazione di Pennabilli, e scherza con le telecamere che riprendono le auto sepolte dalla neve: “Questa è la mia macchina”. L'abbondante nevicata ha preso alla sprovvista un po' tutti: “Una roba così non l'ho mai vista”, dice qualcuno altri invece spalano la neve come possono. I balconi sono pieni, così come i tetti colpiti da una nevicata intensa che si sta riversando sull'Appennino tosco-emiliano.