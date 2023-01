Brasile, assalto ai palazzi pubblici: rubata e mostrata al popolo copia della Costituzione del 1988

Tra le tante immagini del caos provocato dai sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, intenti ad assaltare i palazzi del potere, c'è un video che mostra uno dei rivoltosi con in mano una copia della Costituzione del 1988 sottratta dall'edificio che ospita la Corte Suprema. La copia si trovava nell'edificio della sede del Tribunale, a Brasilia, ed è stata rubata e portata sulla piazza in Praca dos Tres Poderes per essere mostrata alle telecamere. Secondo il quotidiano brasiliano O Globo, l'edizione originale della Magna Carta, conservata nel museo della Corte Suprema, sarebbe intatta. Questo perché la galleria si troverebbe nei sotterranei del Tribunale, locali non raggiunti dai manifestanti.