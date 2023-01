Calabria, ecco le 2 cagnoline legate e trascinate con l'auto: una è morta, l'altra è sopravvissuta

Erano libere, in attesa di essere trasferite presso un rifugio della zona. Prima che ciò avvenisse qualcuno ha pensato di legarle tra loro con un cappio per poi trascinarle con l'auto. Una di loro non ha resistito ed è morta, l'altra, sopravvissuta, è gravemente ferita.

A denunciare l'increscioso episodio è stata la Lega anti vivisezione (Lav), che ha diffuso il video per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del maltrattamento di animali: “Questo è l'atroce trattamento riservato a due giovani cagnoline che vivevano libere sul territorio a Palizzi e che erano in attesa di essere trasferite presso il rifugio gestito dall'associazione Anime Randagie di Bovalino che le aveva accudite fino al giorno precedente all'aggressione”.

Le bestiole sono state trovate, dalle volontarie, ancora legate tra loro. La cagnolina scampata alla morte presenta gravi ferite e sarebbe sotto shock. “Abbiamo già denunciato molti atti simili in passato. L'ultimo episodio - afferma la Lav - risale al dicembre scorso, quando un cane è stato trascinato fino alla morte in provincia di Lecce”.