Calcio, prof. Spataro: "L'abuso di sostanze può avere ricadute sulla salute"

In questa intervista, il prof. Antonio Spataro, in passato Direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport “A. Venerando” del CONI, commenta le polemiche degli ultimi giorni, sollecitate dall'ex calciatore Dino Baggio, sull'abuso di sostanze negli anni '90, seppure non dopanti, come integratori, vitamine, antiossidanti etc. “perché anche le sostanze più innocue a lungo andare possono dare dei problemi di salute”. Il professore ricorda anche come fu Zdeněk Zeman, allenatore della Roma, a dare l'allarme già nel 1998, criticando l'eccessivo ricorso alle farmacie.