Un Sassuolo clamoroso travolge il Milan per 2-5 a San Siro grazie a una goleada che porta le firme di Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentié e Henrique. Per la squadra di Pioli è la quinta partita senza vittorie, in tre gare Tatarusanu e compagni hanno incassato 12 reti.