La Lazio sembra non riuscire più a vincere. Gli ultimi 3 punti risalgono al 10 novembre, prima della pausa per i Mondiali, quando i biancocelesti si affermarono di misura in casa contro il Monza. Non basta neanche il doppio vantaggio alla formazione di Sarri perché l'Empoli, coriaceo, riesce ad acciuffare il pareggio al 93'.