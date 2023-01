Salernitana - Torino 1-1, la sintesi della partita

Le due squadre non vanno oltre un pareggio nella partita delle 12,30 della 17a giornata di Serie A.

All'Arechi il pari è firmato dalla rete di Sanabria nel primo tempo per i Granata e Vilhena nella ripresa: si tratta del terzo pareggio di fila con lo stesso risultato per il Toro: la squadra di Juric, si porta a 23 punti ma si mangia le mani per le tante occasioni sciupate e i due pali colpiti.

Gli uomini di Nicola invece tornano a smuovere la loro classifica dopo tre ko consecutivi, salendo a quota 18.