Sampdoria - Napoli 0-2, la sintesi della partita

Il Napoli manda subito in soffitta il ko subito a San Siro dall'Inter. Gli azzurri di Spalletti controllano la partita e si affermano meritatamente su una Sampdoria che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma senza risultati concreti.

Ma per i blucerchiati evidentemente non era la sfida dalla quale pensare di poter pescare punti in chiave salvezza; era soprattutto la partita nella quale rendere omaggio a due condottieri della storia sampdoriana come Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic.