Sampdoria - Udinese 0-1, la sintesi della partita

Riscontri numerici abnormi, che fanno tirare un sospiro di sollievo all'Udinese e aumentano ulteriormente la preoccupazione in casa blucerchiata. Perché la sconfitta di oggi, subita peraltro a un passo dal novantesimo, è la numero 14 del girone per la Sampdoria di Stankovic che spreca troppo. Nulla da fare per adesso: la cura del tecnico serbo, non garantisce benefici. Non guadagnavano i 3 punti da 10 giornate, invece i friulani di mister Sottil.