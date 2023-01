Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2. La sintesi delle partite

Reazione d'orgoglio della Salernitana che, dopo le sconfitte contro Atalanta e Napoli, scavalca i salentini in quattordicesima posizione con un punto in più in classifica. Marcatori: Dia e Vilhena per i granata, il Lecce accorcia con Strefezza.

Nella prima partita di serie A disputata con il fuorigioco semiautomatico Il Bologna trova un gol per tempo, in una partita il cui bilancio che sarebbe stato ben più drastico se il portiere Dragowski non avesse salvato più volte il risultato.