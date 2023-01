California, enorme pezzo di scogliera crolla in 6 minuti: divisa a metà la spiaggia di Black's Beach

Immagini girate ai piedi di Torrey Pines, sull'Oceano Pacifico, documentano il momento in cui un enorme pezzo di scogliera è crollato tagliando a metà la spiaggia sottostante. Kent Ameneyro, 39 anni, si trovava a Black's Beach vicino a La Jolla, in California (Usa), quando ha assistito allo sgretolamento e rotolamento delle rocce. Nel corso di sei minuti, tanto dura il filmato, enormi pietre si staccano e scivolano sulla spiaggia. Secondo gli esperti sarebbero crollati 150.000 metri cubi di promontorio. La dimensione del crollo - descritto come il più significativo cedimento della scogliera in 40 anni - ha dimezzato la spiaggia.