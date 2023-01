California, incendiano un ufficio ma poi finiscono nelle fiamme

L'attacco incendiario sferrato da due uomini dal volto coperto ai danni di un'attività di servizi per l'immigrazione, in California, è finito per coinvolgere nelle fiamme i due stessi malviventi. Nelle immagini della telecamera di sicurezza, diffuse dal Servicio de Inmigracion di Bakersfield, si vedono i due individui mentre versano liquido incendiario intorno all'edificio. Uno dei due accende il fuoco che si propaga improvvisamente, travolgendoli, mentre si danno alla fuga con gli abiti in fiamme.