Capodanno cinese, giovane disarma il killer della strage in California: il video della colluttazione

C'è video, pubblicato da Nbc news, a documentare il momento in cui Brandon Tsay disarma Huu Can Tran, il killer che durante i festeggiamenti per il Capodanno lunare si è macchiato della carneficina a Monterey Park, in California. Sono le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza a mostrare il 26enne, Tsay, mentre strappa la pistola dalle mani dell'attentatore di 72 anni. I due si sono affrontati in un corpo a corpo nell'atrio vuoto della seconda sala da ballo in cui Tran si è recato per compiere un altro attacco. L'uomo armato, vestito con abiti scuri e un berretto, esce dall'immagine e circa 30 secondi dopo viene visto lottare con Tsay per l'arma. Seguono spintoni fino a quando il ragazzo riesce a sfilargli la pistola dalle mani. Vani i tentativi del killer di riappropriarsi dell'arma, nonostante i pugni alla testa. Fiaccato, Tran, che ha appena ucciso 11 persone, desiste.