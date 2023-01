Capodanno lunare, il Gala di Primavera sulla tv cinese è lo show tv più visto del mondo

Ballerine, acrobati, cantanti, comici. Il Gala del Festival di Primavera trasmesso dal China Media Group non è semplicemente lo show televisivo che accompagna i telespettatori al tradizionale countdown che saluta universalmente l'inizio del nuovo anno.

Fin dal suo debutto, nel 1983, vanta miliardi di spettatori ed è riconosciuto dal Guinness World Records come il programma televisivo più visto al mondo, considerato una parte indispensabile delle celebrazioni per il popolo cinese che festeggia il capodanno lunare.

Quest'anno oltre ad essere stato trasmesso su diverse piattaforme è stata resa disponibile una funzione “multi camera” per cui gli utenti potevano scegliere, dallo smartphone, di guardare il gala da diverse prospettive: dal palco o dal backstage, per esempio.

Il tema scelto era: "La nuova era di prosperità, per una vita migliore ogni giorno che passa". In tutto lo spettacolo di quattro ore circa, ottimismo, speranza, felicità l'hanno fatta da padrone. E non poteva andare diversamente in un Paese che sta iniziando a rialzarsi da tre anni di pandemia, dopo la fine della politica della tolleranza zero Covid e l'aumento vertiginoso dei contagi.

Tra acrobazie, canzoni, risate anche gli auguri dei taikonauti direttamente dalla stazione spaziale cinese. A fare da sfondo al mega show, la scenografia ispirata al concetto di "Man Ting Fang", che significa "i fiori sbocciano in tutto il giardino".