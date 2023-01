Carro armato sbanda sul ghiaccio, poi sterza e sembra pattinare: il video propagandistico russo

Non adatto “per la guerra sulla neve”, l'incredibile filmato diffuso dai social russi sembra voler dimostrare che il carro armato statunitense M1 Abrams - destinato alle truppe ucraine - non avrà un influsso sugli esiti del conflitto: nel video le “disavventure” del carro americano che sbanda vistosamente in curva sulla neve, e poi non riesce a salire su di una piccola collina innevata: "Nonostante il pesante veicolo da combattimento abbia una grande potenza, solo pochi centimetri di neve potrebbero fermare i blindati", così nel post.

L'annunciata fornitura dei mezzi pesanti da parte degli Usa ha avuto uno stop di recente: “Gli Stati Uniti sono rimasti fermi sulla loro decisione di non fornire carri armati Abrams all'Ucraina in questo momento, nel quale c'è una controversia con la Germania sulla fornitura di carri Leopard”, così un funzionario Usa a Kiev, citato dall'agenzia di stampa Reuters.

“Gli Stati Uniti consigliano all'Ucraina di non lanciare un'offensiva contro le forze russe fino a quando non sarà disponibile l'ultima fornitura di armi americane e non sarà stato fornito il necessario addestramento - così il funzionario statunitense - un'offensiva avrebbe più successo se gli ucraini aspettassero di avere un adeguato addestramento e nuove forniture di armi”. Nei giorni scorsi gli Usa avevano annunciato l'invio all'Ucraina di centinaia di veicoli blindati.