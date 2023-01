Caso Cospito, Piantedosi: "La minaccia di lasciarsi morire di fame non può stravolgere democrazia"

"La minaccia del suicidio in carcere o di lasciarsi morire di fame non può stravolgere i principi democratici riguardo al trattamento penale stabilito daiprocessi. Nella Costituzione non c'è scritto che lo scioperodella fame può alterare il sistema di funzionamento della democrazia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa alla presidenza del Consiglio.