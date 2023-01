Cerimonia reale in Spagna: l'ambasciatore iraniano accenna il saluto ma non dà la mano alla regina

L'ambasciatore iraniano Hassan Ghashghavi al momento del saluto ai reali ha stretto la mano a Felipe VI, ma non alla regina. Letizia è rimasta composta di fronte al diplomatico che ha soltanto accennato il saluto con il capo. Dal trionfo della rivoluzione islamica del 1979 in Iran, agli uomini non è consentito stringere la mano alle donne in pubblico, motivo per cui Ghashghavi ha evitato il saluto alla regina. Dopo che le immagini sono circolate sui media e sui social, generando critiche, l'ambasciata dell'Iran è intervenuta con una dichiarazione, ripresa dalla stampa spagnola, in cui afferma che il Palazzo reale era informato del fatto che l'ambasciatore non avrebbe potuto stringere la mano della regina e che “questa situazione ha una spiegazione assolutamente religiosa e non significa mai mancare di rispetto alla posizione o alla figura di una donna”. L'ambasciata iraniana ha quindi criticato il trambusto suscitato dalle immagini.