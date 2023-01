Charles Michel In viaggio verso Kiev: hanno bisogno di noi

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è in viaggio verso Kiev, dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e il premier Denys Shmyhal. Lo ha annunciato un video-selfie pubblicato su Twitter. "Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per il futuro dei loro figli. Ma stanno anche combattendo per i nostri comuni valori europei di pace e prosperita'. Hanno bisogno e meritano il nostro sostegno", ha detto. "Discuterò con il presidente Zelensky e il suo team quali altre misure concrete possiamo adottare per assicurarci che siano più forti e più potenti", ha aggiunto.