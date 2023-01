L'uovo si congela ghiacciato appena aperto: freddo record in Cina, -53 gradi

Temperature fredde da record, polizia sulle strade con cappotto pesante e tormenta di neve e freddo ovunque: è lo scenario del video girato a Mohe - Nord della Cina - dove il termometro ha raggiunto i -53 gradi sotto lo zero.

Una conduttrice dell'emittente statale Cctv, rompe un uovo su una pala, e mostra il congelamento quasi immediato in pochi secondi.

Si tratta della città più settentrionale della Cina, al confine con la Russia, battuto un precedente record, stabilito nel 1969 quando la temperatura aveva toccato i -52,3 gradi Celsius.



Mohe non è un nuova alle temperature subartiche, mentre la temperatura più fredda mai registrata in Cina in assoluto è stata raggiunta dalla città di Genhe - nella vicina regione della Mongolia Interna - a -58 gradi, nel 2009.