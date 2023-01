Il monte Cimone senza neve visto dal drone. Le immagini mostrano solo due piste aperte

L'inizio del 2023 ha un sapore primaverile. In Appennino la situazione è particolarmente critica. La temperatura nelle ultime settimane non è quasi mai scesa sotto lo zero neppure a 1500 metri di quota. E di giorno si toccano punte di 14-15 gradi. Risultato: impossibile sparare la neve artificiale.

Nel video si vede la situazione al Cimone, quasi privo di neve. Gli impiantisti sono riusciti miracolosamente ad aprire un paio di piste, ma il grosso della stazione è chiuso. Temperature troppo elevate. Una situazione ancora più critica rispetto all'anno passato. Le immagini dal drone.