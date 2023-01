Colombia, naufrago sopravvive per 24 giorni mangiando dadi, ketchup e aglio

La Marina colombiana ha salvato un naufrago, cittadino della Dominica, che ha raccontato di essere sopravvissuto per 24 giorni alla deriva nei Caraibi su una barca a vela mangiando dadi, ketchup e aglio in polvere. Lo scrive il Guardian.

Elvis François, 47 anni, aveva scritto la parola "aiuto" in inglese sullo scafo della barca. L'imbarcazione è stata avvistata dall'alto a 120 miglia nautiche a nord-ovest della penisola di Guajira e l'uomo è stato portato nella città portuale di Cartagena da una portacontainer di passaggio, ha riferito la Marina colombiana in un comunicato.

François ha detto alle autorità colombiane che il suo calvario è iniziato a dicembre, quando le correnti hanno spinto in mare la sua barca a vela mentre stava effettuando riparazioni al largo dell'isola di St Martin nelle Antille olandesi, dove vive.

"Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale. Non c'era altro da fare che sedersi e aspettare", ha detto in un video diffuso dalla Marina, e ha aggiunto che per tutto il tempo in cui è stato alla deriva ha dovuto togliere l'acqua dallo scafo per non affondare. A salvarlo le segnalazioni fatte con uno specchietto a un aereo. I soccorritori hanno riferito di aver trovato il naufrago in buona salute.