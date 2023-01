L'arresto di Matteo Messina Denaro, il comandante dei Ros Angelosanto: "Non si è opposto all'arresto

''Oggi i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Palermo, hanno arrestato il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche''. Lo ha detto il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto. "Il latitante è stato arrestato all'interno di una clinica di Palermo. Non ha opposto resistenza. Si era recato lì per svolgere delle terapie mediche. Non si è opposto all'arresto e del resto il dispositivo allestito poteva fare fronte a ogni emergenza, garantendo la sicurezza di tutti". Lo ha detto il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros.