Il drone che investiga sui crimini di guerra: 3.000 osservazioni in Ucraina

Si tratta di droni che durante la guerra in corso, continuano a volare e scattare foto e video dall'alto, per documentare i presunti cimini di guerra, commessi dalle truppe di Putin. Sono pilotati da investigatori ucraini nella regione di Kharkiv. Hanno condotto più di 3.000 osservazioni aeree nell'Est dell'Ucraina, "registrando e raccogliendo prove" di luoghi difficili da raggiungere, con dettagli dei presunti crimini, prima che vengano distrutti dai cambiamenti meteorologici o dall'intervento umano.

"Con l'aiuto dei droni abbiamo trovato frammenti di cadaveri, frammenti di altre prove che gli investigatori o il pubblico ministero potranno usare nei procedimenti penali", così

Ihor Chub, capo dell'ufficio del procuratore regionale ucraino.



"Ci sono mine in questo territorio, ma devono essere fatte osservazioni operative. Quindi conduciamo osservazioni utilizzando i droni salvando così le degli agenti di polizia, dei soccorritori e di tutti gli altri". L'unità di riprese aeree è stata messa assieme da Vasyl Bilous, un militare ucraino:

"È importante dimostrare il fatto dei crimini di guerra commessi dalla Federazione Russa contro l'Ucraina sia nei tribunali nazionali che internazionali e identificare il colpevole per portarli alla responsabilità penale".

Mosca ha precedentemente respinto le accuse di crimini di guerra e ha negato le accuse secondo le quali avrebbe preso di mira deliberatamente i civili. In Ucraina in corso numerose indagini per crimini di guerra contro presunti responsabili del conflitto, crimini che risalirebbero all'annessione illegale della Crimea da parte della Russia nel 2014.