Come una festa di nozze per i Maneskin, con musica, rose rosse e tanti vip

Vittoria ed Ethan vestiti da sposa, la cerimonia officiata dal'ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele Tutti e quattro vestiti interamente di bianco: Thomas e Damiano gli sposi, Vittoria ed Ethan le "spose" con in mano un bouquet di rose rosse e il velo tradizionale. I Maneskin hanno mantenuto la promessa e si sono sposati fra loro quattro, in una location da favola come Palazzo Brancaccio a Roma, davanti ad un officiante d'eccezione, l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Una cerimonia in piena regola, organizzata da Spotify Global per la presentazione dell'album “Rush!”.