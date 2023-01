Con le mani in tasca durante la visita ufficiale: si scusa un collaboratore del premier giapponese

Un collaboratore del primo ministro giapponese Fumio Kishida si è scusato per essersi mostrato con le mani in tasca durante una visita ufficiale negli Stati Uniti, ammettendo di essere stato rimproverato dalla madre che si è "vergognata" di lui. Il fatto risalirebbe allo scorso 13 gennaio, durante la visita di Kishida in Europa e Nord America, che includeva anche il primo summit da primo ministro con Joe Biden.

Il vicesegretario capo di Gabinetto Seiji Kihara ha rivelato su Youtube che sua madre aveva letto sui social commenti negativi circa il suo atteggiamento "disonorevole nei confronti dei genitori", per aver tenuto le mani in tasca mentre il premier parlava alla stampa fuori della Blair House, a Washington. Al telefono, la madre gli avrebbe detto di essersi "vergognata" e suggerito di "cucirsi le tasche".