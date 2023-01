Continuano gli scontri tra polizia e attivisti del clima a Luetzerath in Germania

Scontri tra agenti di polizia e manifestanti vicino a Lützerath, in Germania, uno dei sei villaggi minacciati dall’espansione di una miniera di carbone. I video in Rete mostrano gli scontri tra gli attivisti e gli agenti in assetto antisommossa, gli scontri avvengono nel fango dovuto alle pioggie di questi giorni. La situazione è in contnua evoluzione. In Germania circa 200 ecoattivisti camminano in corteo verso il borgo di Luetzerath, per manifestare contro la miniera di carbone anche oggi. Lo ha riferito all'ANSA la polizia di Aquisgrana. Ieri alle porte del villaggio i dissidenti che hanno protestato erano 35 mila secondo gli organizzatori. "Le operazioni di sgombero continuano anche oggi - ha affermato il portavoce della polizia Dietmar Bruening - ma non sappiamo quante persone stiano ancora occupando il sito. In un primo momento sembrava che ce ne fossero rimaste solo10, poi si è capito che c'era qualcuno in più. Gli attivisti stessi parlano di 20 persone anche all'interno del borgo". "Siamo inoltre ancora impegnati a cercare di far uscire i due attivisti che si trovano nel tunnel", ha aggiunto il portavoce. Contro la miniera di Luetzerath ha sfilato ieri anche l'attivista svedese Greta Thunberg che ha detto: “Abbiamo bisogno che il carbone resti sotto terra”.

C'è un primo bilancio di 70 agenti della polizia feriti. Dall'altra parte i manifestanti accusano la polizia di un "incredibile uso della violenza" ieri alla grande manifestazione, dove standoagli organizzatori ci sarebbero stati 35 mila militanti del clima. La giornata è stata segnata daf orti scontri. "È un miracolo che non ci siano stati morti", ha detto alla Dpa una portavoce del gruppo "Luetzerath vive". Dall'inizio dello sgombero, nel borgo occupato dagli ecoattivisti, sono state sporte 150 denunce penali per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni corporali. Anche fra i manifestanti ci sono dei feriti, ma il numero non è ancora chiaro. Per il video Twitter/@Dzienus.