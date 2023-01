Pechino riapre le frontiere: si ritorna a viaggiare. Il video

Pechino ha aperto i confini, chiusi dall'inizio della pandemia di COVID-19. Dopo tre anni sono di nuovo aperti i collegamenti con Hong Kong e non c'è più l'obbligo di quarantena per i viaggiatori in arrivo, ultimo pilastro della politica zero-COVID che aveva protetto dal virus 1,4 miliardi di cinesi, ma li aveva anche tagliati fuori dal resto del mondo.

La decisione è arrivata dopo le storiche proteste contro le severe restrizioni tra cui test di massa, lockdown e divieto di spostamenti, misure che hanno seriamente danneggiato la seconda economia più grande del mondo. L'inversione di rotta ha innescato una crescente ondata di infezioni che sta travolgendo il sistema sanitario.

Si calcola che con la riapertura della frontiera fra Hong Kong e la Cina metropolitana almeno 400.000 abitanti della città siano in procinto di mettersi in viaggio nelle prossime settimane.

Al momento in Cina sono previsti circa 2 miliardi di spostamenti, quasi il doppio dell'anno scorso e circa il 70% dei livelli pre pandemia, sostiene il governo. Molti cinesi inoltre torneranno a viaggiare all'estero con un incremento delle prenotazioni verso la Thailandia e l'Indonesia.

Non si tornerà per il momento ai numeri pre pandemia: incide per esempio la carenza di voli internazionali, affermano gli analisti, e il “numero chiuso”. Ad esempio Pechino ha contingentato il numero di persone che possono viaggiare tra Hong Kong e la Cina ogni giorno.