Cremonese - Juventus 0-1, la sintesi della partita

Una punizione di Milik al 91' toglie le castagne dal fuoco ad una Juventus che torna dallo Zini con tre punti pesantissimi, al termine di un match complicato e a tratti anche sofferto. Tantissimo amaro in bocca per la Cremonese, costretta a piegarsi in extremis 1-0 dopo aver colpito due pali e aver giocato una gara tutta cuore e grinta.