Crolla gru in processione: portava la divinità, morti e feriti i devoti appesi a ricevere ghirlande

La festa del tempio di Arakkonam, in India, si è trasformata in tragedia. La gru in processione, che trasportava la divinità per le strade del villaggio di Kilveedi nel Nemili, si è bloccata ed è crollata a terra tra i fedeli. Quattro persone sono morte tra cui alcune che si trovavano sull'elevatore, impegnati a raccogliere le ghirlande lanciate dai fedeli. Tra le vittime c'è anche un ragazzo di 17 anni. Alla cerimonia religiosa erano presenti più di 1.500 devoti, tutti residenti nel villaggio o provenienti dalle zone limitrofe. I feriti, gravi, sono in cura presso l'ospedale di Taluk. Le autorità locali temono che il bilancio delle vittime possa aggravarsi nelle prossime ore.