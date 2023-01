Tempesta si abbatte sulla California, almeno due morti. Notevoli i danni

Un bambino di 8 anni travolto da un albero e una ragazza di 19 anni finita fuori strada con l'auto. Sono almeno due le vittime della violenta ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime 48 ore la California.

Le piogge torrenziali e i venti di burrasca hanno creato notevoli disagi: strade allagate, smottamenti, molti edifici danneggiati. Quasi 100 mila persone sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità locali hanno emesso ordini di evacuazione e hanno invitato le persone a non mettersi in viaggio. Decine i voli cancellati. Parchi e scuole, in particolare nella zona di San Francisco sono rimasti chiusi. Dichiarato lo stato d'emergenza.