Detenuto tenta la fuga lanciandosi da un veicolo della polizia in corsa

I piani di fuga del capodanno (31 dicembre) di un detenuto sono stati vanificati quando la polizia lo ha sorpreso mentre si lanciava dal finestrino del loro veicolo in movimento. La polizia ha detto che il detenuto ammanettato, che era in fase di trasferimento in un'altra struttura, ha preso a calci un finestrino del sedile posteriore del veicolo del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles prima di tentare di fuggire sull'autostrada. L'uomo è stato immediatamente ripreso dall'agente che lo accompagnava. L'intero incidente è stato catturato dalla telecamera.