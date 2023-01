Dnipro, colpito un condominio di 9 piani. Le ricerche continuano nella notte

Ai soccorritori si sono unititi i residenti. Il video pubblicato dal servizio di emergenza statale ucraino mostrava i soccorritori che lavoravano fino a notte fonda per trovare e soccorrere i residenti dell'edificio, parti del quale erano ridotte in macerie.

I vigili del fuoco hanno utilizzato scale e un sollevatori a braccio articolato per raggiungere i sopravvissuti dai balconi e dalle parti esposte della facciata, mentre altri hanno setacciato le macerie.

Il governatore militare della regione di Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, ha annunciato su Telegram che non si conosce la sorte di 26 persone, mentre il consiglio comunale di Dnipro ha precisato in un comunicato che "ci sono persone sotto le macerie che stanno cercando di contattare o scrivere Sms ". Proprio il consiglio comunale ha anche riferito che "73 persone sono rimaste ferite, tra cui 14 bambini" e che "quasi tutti i feriti sono ora negli ospedali", come pubblicato da Ukrinform.

Nella notte le autorità ucraine hanno portato a 14 il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo.