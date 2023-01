Donna salvata dalle macerie del condominio bombardato a Dnipro

"Nel pomeriggio, una donna di 27 anni è stata estratta dalle rovine. È in terapia intensiva con grave ipotermia. I medici stanno lottando per la sua vita. In totale, 39 residenti dell'edificio sono stati salvati dalle macerie. Il destino di più di 40 è sconosciuto". Lo ha riferito il capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipro, Valentin Reznichenko su Telegram, aggiungendo che è salito a 29 morti, il bilancio dell'attacco russo sul condominio a Dnipro, in Ucraina.

"Il razzo nemico ha ucciso 29 persone. 73 feriti, 30 dei quali in ospedale, 12 gravemente", ha scritto il funzionario nel suo ultimo aggiornamento. "L'operazione di ricerca a Dnipro va avanti da più di un giorno.

Più di 550 soccorritori, poliziotti, medici, lavoratori dei servizi pubblici e volontari lavorano senza sosta. I vigili del fuoco hanno finalmente spento l'incendio divampato dall'impatto", ha riferito.