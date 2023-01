Dopo 2 anni dall'assalto a Capitol Hill, Donald Trump è stato riammesso su Facebook e Instagram

Bandito da Facebook e Instagram, l'ex Presidente Usa aveva lanciato il social media Truth nonostante le difficoltà finanziarie e i pochi utenti. Una “sfida” al colosso Meta, che gestisce i social più famosi al mondo. “La gente deve poter ascoltare tutto quello che i politici hanno da dire - il buono, il brutto e il cattivo - in modo che possano fare scelte consapevoli quando vanno a votare”, ha dichiarato Nick Clegg, ex vice primo ministro del Regno Unito e ora presidente dei Global Affairs di Meta. È stato lui ad annunciare il ripristino degli account di Donald Trump già dalle “prossime settimane”.

È la fine del bando contro il tycoon, imposto all'indomani della rivolta del 6 gennaio 2021: ovvero dall'assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill. La sospensione fu presa in “circostanze straordinarie”, ha ricordato il manager di Meta precisando tuttavia che la riammissione di Trump “non vuol dire che non vi siano più limiti a quello che si può dire sulla nostra piattaforma”.

La decisione di Meta ha irritato il Partito Democratico, con il deputato Adam Schiff che ha commentato così: “Mossa inspiegabile e tragica”, accusando la compagnia di pensare unicamente al profitto.

Trump dal canto suo non ha mostrato particolare entusiasmo: “L'espulsione è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica”, ha tuonato dal suo account Truth rivendicando che “Facebook ha perso miliardi di dollari da quando il vostro presidente preferito è stato defenestrato”.

Adesso spetta all'ex presidente decidere se tornare sulle piattaforme che, assieme, a Twitter, sono state il mezzo utilizzato per la sua ascesa politica.