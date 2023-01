Ecco il robot carpentiere, porta gli attrezzi al "collega" umano: ed è alimentato a batteria

Si apre un'altra frontiera della tecnologia: ora il robot umanoide, aiuta il "collega" carpentiere, porta la cassetta degli attrezzi, cammina sulle tavole di legno e - forse - inizierà a piantare chiodi e costruire case.

E' il video promozionale della Boston Dynamics, società Usa con sede a Waltham, Massachusetts, specializzata nella sperimentazione di nuovi robot dall'incredibile agilità e versatilità.



Nel video intitolato "Atlas Gets a Grip" ("Atlas esegue nuove mosse), la macchina "si ispira" ad attività industriali e di costruzione. in un cantiere edile.

Atlas - così la Boston Dynamics - "ha dimostrato la capacità di raccogliere e spostare oggetti di diverse dimensioni, materiali e pesi rimanendo in equilibrio".

Per il finale del filmato, Atlas ha eseguito un capovolgimento multiasse invertito di 540 gradi. La compagnia statunitense ha affermato che questo aggiunge asimmetria al movimento del robot, rendendolo un'abilità molto più difficile rispetto alle mosse di parkour eseguite in precedenza.



"Atlas", il robot multitask

Atlas è alto 5 piedi (1,52 metri), pesa 190 libbre (86 kg) ed ha 28 giunti idraulici, con motori elettrici alimentati a batteria per il movimento. Il "cervello" della macchina è gestito da "3 computer di bordo": progettato per essere utilizzato come strumento di ricerca e sviluppo "Non è disponibile per l'acquisto". (Per ora)