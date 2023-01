Ecco la"Jacuzzi" per soldati ucraini, incredibile video dal fronte: vasca semovente per forze armate

Ecco la"Jacuzzi" per soldati ucraini, incredibile video dal fronte: una vasca semovente per forze armate. Nelle immagini un cittadino ucraino porta un originale "relax hub" nel bosco con un piccolo camion: truppe ucraine nell'acqua bollente, in un luogo imprecisato della guerra. Militari stupiti fotografano con lo smartphone il bagno dei commilitoni.