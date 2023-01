Ecco le immagini dell'arresto a Palermo di Matteo Messina Denaro

Il blitz è scattato all'alba, coordinato dal Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal Procuratore aggiunto Paolo Guido. Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano Francesco, detto don Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Riina, Matteo Messina Denaro era latitante dall'estate del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l'inizio della sua vita da Primula Rossa. Il superboss di Castelvetrano, nel Trapanese, è stato catturato alla clinica “La Maddalena”, di Palermo. Il ricovero in day hospital gli è stato fatale. Doveva sottoporsi a una terapia clinica quando è stato ammanettato. Al momento della cattura, non ha opposto resistenza quando i militari lo hanno caricato su un blindato nero, mentre la folla esultava.