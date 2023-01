Eddie Murphy scherza sullo schiaffo di Will Smith: "Non pronunciate il nome della moglie!"

Ai Golden Globes Eddie Murphy ritira il premio alla carriera e scherza sull'episodio dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar: “Vi dico che esiste una ricetta definitiva per ottenere successo, prosperità, longevità e tranquillità. Una ricetta molto semplice che ho seguito per tutta la mia carriera, dovete fare solo tre cose: pagate le tasse, fatevi gli affari vostri e tenete il nome della moglie di Will Smith lontano dalla vostra […] bocca!”

Credits: Nbc