Escursionista cattura raro fenomeno meteorologico: il disco di ghiaccio ruota lentamente nell'acqua

Si chiama Dan Brown, ha 32 anni, e stava facendo una gita in montagna sulle Highlands scozzesi quando ha filmato qualcosa di veramente singolare. Una lastra di ghiaccio circolare che si muove in tondo. Lo strano, quanto raro, fenomeno appare ben visibile sulla montagna a sud di Lochan Shira e a nord di Achadunan. “Stavo facendo un'escursione con la mountain bike, in compagnia di mio padre, quando ci siamo imbattuti in questo strano cerchio di ghiaccio”, racconta il giovane.

“La visibilità non era eccezionale - continua -, ma dopo circa un'ora ha smesso di nevicare e le nuvole ci hanno concesso il panorama. Così abbiamo notato il disco di ghiaccio che girava lentamente ai piedi di una piccola cascata. Inizialmente abbiamo pensato che il disco girasse per via della corrente provocata dall'acqua, poi mi sono informato meglio sul fenomeno meteorologico. La cosa divertente che tutt'intorno non c'era nessuno, soltanto noi e tutto sembrava surreale. Oggi conosco i cerchi di ghiaccio e la loro particolarità. Difficili da trovare se non in oceani e laghi molto freddi”.