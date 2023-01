L'esercito russo distrugge un obice semovente polacco Krab con 2 droni kamikaze

Nelle vicinanze di Bakhmut sono in corso dei violenti combattimenti per la conquista della cittadina di Soledar. Negli scontri gli ucraini hanno perso un altro obice polacco: si tratta di un AHS Krab distrutto con l'uso di droni Lancet-3. Stando a quanto riportato dai media ucraini, i Lancet-3 sarebbero impiegati dai russi proprio per dare la caccia agli equipaggiamenti forniti dai paesi occidentali. Nelle immagini il mezzo militare viene colpito due volte con droni kamikaze: il primo impatto aziona il sistema antincendio automatizzato del semovente, che entra in funzione e soffoca l'incendio, tanto da permettere all'equipaggio ucraino di fuggire, mentre il secondo impatto si rivela fatale. Le fiamme raggiungono le munizioni provocando una vistosa esplosione.