L'Europa - soprattutto quella centrale e settentrionale - sta vivendo uno degli inverni più caldi di tutti i tempi, con temperature che in Germania, in Polonia, nella Repubblica Ceca hanno sfiorato i 20 gradi e in Francia e Spagna i 25. Il che rappresenta un vantaggio in un momento in cui i prezzi del gas sono alti, ma è un gravissimo allarme per il futuro