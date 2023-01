Federico Cafiero De Raho: "Chiudere una latitanza di questa importanza dà forza enorme allo Stato"

Sono passati trent'anni dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Matteo Messina Denaro, arrestato oggi in una clinica di Palermo. Una vittoria dello Stato che rende le istituzioni più forti, cancella quella sensazione di incapacità che aleggiava finora sui tentativi di assicurare alla Giustizia la “primula rossa”, un latitante diventato imprendibile. Ma, come sostiene Federico Cafiero De Raho, ex procuratore antimafia, un boss di quel calibro “non poteva lasciare il territorio per il ruolo che ricopriva". L'arresto di Matteo Messina Denaro chiude una ricerca che ha impegnato uomini e mezzi delle Forze dell'ordine per tre decenni. “Adesso si dovrà lavorare per riuscire a far collaborare Matteo Messina Denaro, infrangendo quel principio di omertà che contraddistingue i capi mafiosi”, ha dichiarato Federico Cafiero De Raho.