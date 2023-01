Ferito gravemente il famoso attore ucraino, al fronte come volontario: “Non ci spezzeremo mai”

Un messaggio di coraggio ai combattenti ucraini impegnati in prima linea a Soledar, nella regione di Donetsk. Colpito, Dmytro Linartovych ha registrato in un video il suo incoraggiamento alle truppe: “Non ci spezzeremo mai, stiamo vincendo”. In particolare a Soledar, la guerra è diventata una “battaglia urbana” con le forze paramilitari russe del gruppo Wagner che avrebbero preso il controllo. La località si trova a circa 10 chilometri a nord-est di Bakhmut, fulcro dei combattimenti degli ultimi mesi in Ucraina.