Amadeus annuncia al TG1 i tre super ospiti della seconda serata del Festival

Con una boutade Amadeus ha presentato i tre super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda su Rai1 da martedì 7 febbraio fino alla finalissima di sabato 11 febbraio. Sul palco dell'Ariston si esibiranno Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Il simpatico conduttore e direttore artistico della più importante manifestazione musicale e televisiva italiana ha finto di aver invitato per sbaglio tutti e tre i grandi personaggi la stessa sera, promettendogli di essere l'unico ospite. Per uscire da questa impasse vi è un unica soluzione: farli esibire insieme, in modo da offrire al pubblico un momento di spettacolo unico.